Bartın'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Bartın'da Terkehaliller köyü mevkisinde Karabük istikametinden Bartın'a giden Emre K. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Aykut K. yönetimindeki otomobil ile İbrahim O.'nun kullandığı traktörle çarpıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile Emine K. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.