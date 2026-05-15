Bartın'daki cinsel istismar skandalında korkunç ayrıntılar: TikTok'ta yemek vaadiyle kandırdılar

ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ TANIYOR, YEMEK VAADİYLE KANDIRDILAR

Savcılık, sanık ve şüpheliler arasındaki irtibatı belirlemek için tüm baz ve HTS kayıtları inceledi. Bazı şüphelilerin çocuğu yemek karşılığında istismar ettiği ileri sürülürken şüphelilerin birbirini tanıdığı iddia edildi.

"ANNENİN HABERİ VARDI" İDDİASI

İddianameye giren bir diğer çarpıcı ayrıntı ise annenin olaydan haberdar olduğu iddiası. Çocuğun annesinin, cep telefonundaki mesajları gördüğü ve mesajlaştığı kişiye "Bir daha böyle şeyler konuşmayın." diye yazdığı iddianamede anlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Bartın 'ın Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki G.Ö. isimli kız çocuğunun sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında 32 şüpheli tutuklandı. Dosya kapsamında çocuğun annesinin de tutuklanmasına karar verildi .

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sanıkların en ağır cezayı alacağı vurgulandı.