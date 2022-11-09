Bartın'daki maden hakkında 7 yıl önce faaliyet durdurma kararı

Bartın'daki maden patlamasını incelemek için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Çalışma Bakanlığı müfettişleri komisyona bilgi verdi. Hazırlanan raporda önemli bilgiler var.

Madende 2015 yılında yapılan denetimlerde bazı aykırılıklar tespit edildiği ve bu nedenle maden ocağındaki faaliyetlerin durdurulması kararı verildiği öğrenildi.



Ancak mahkeme kararı ile "faaliyet durdurma" kararının ortadan kaldırıldığı bildirildi.

14 Ekim'de facianın meydana geldiği madende son denetimin ise 5-11 Ekim tarihleri arasında yapıldığı ifade edildi. Müfettişler, bu denetimde 19 mevzuata aykırılık tespit edildiğini belirtti.

PARA CEZASINDAN 3 GÜN SONRA FACİA

Alınan bilgiye göre; aykırılıklardan 16'sı denetim sırasında giderildi. 3 aykırılık için ise para cezası önerildi. Raporun değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

TEFTİŞ BULGULARI



Raporda son teftişte elde edilen bulgulara da yer verildi.

Bulgulardan en dikkat çekici olanı; ocak ana havalandırmasının, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olmadığı tespiti.

Yeraltında kullanılan bazı elektrikli ekipmanların da yanıcı olmayan ürünler için verilen ATEX belgesine sahip olmadığı belirtildi.

GEÇEN YIL 730 BİN LİRA CEZA



Müfettişler, geçen yıl aynı dönemde yapılan teftişte ise 11 mevzuata aykırılık tespit edildiği bilgisini verdi. Aykırılıkların 6’sı teftiş sırasında giderildiği 5’i için ise 732 bin 414 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.



42 CAN KAYBI



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana gelmişti.



Patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bir kişinin de hayatını kaybetmesiyle sayı 42'ye yükselmişti.

YARALI KURTULAN İŞÇİ ANLATTI