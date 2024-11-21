Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul- arasında temini ve sevkiyatını gerçekleştiren çeteye yönelik operasyonda 4 kişi yakalanarak tutuklanmıştı.

Savcılık koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulurken, şebekenin Bartın ayağındaki önemli isimleri Ş.E., E.E., İ.C. ve D.K. yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın genişletilmesiyle düzenlenen ikinci dalga operasyonda da 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 3 parça halinde toplam ağırlığı 4,31 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan P.K., A.Ö., A.D. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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