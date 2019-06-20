Bartın'da öğleden sonra başlayan yağış sele neden oldu.

Hasankadı beldesinde bazı evleri çamurlu sel suları bastı.

Kozcağız ve Hasankadı yolu ise sel suyu nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bartın'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sele yapılan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, "Beldemizde öğlen saatlerinde yoğun bir yağış başladı. Bazı ev ve yollar yağış nedeniyle çamurlu sel sularından zarar gördü. 11 yaşındaki İsa Akgün'ün sel sularına kapıldığını öğrendik. Arama ve kurtarma ekiplerinden yardım bekliyoruz" dedi.

Bu arada Bartın Valisi Sinan Güner, çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi. Güner, bölgeye gittiğini dile getirerek, "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. En önemli konu bu. Beldeye ulaşım için iki güzergah var. Biri açıldı, kara yolları ekipleri müdahale etti. Diğer güzergahta iş makineleri tarafından açılmaya çalışılıyor" diye konuştu.



Vali Güner, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara başladığını kaydetti.