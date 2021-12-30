Başak Cengiz cinayetinin iddianamesi kabul edildi

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mimar Başak Cengiz'i (28) kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Can Göktuğ Boz (27) hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, İLK DURUŞMA 25 ŞUBAT'TA

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

İSTENEN CEZALAR



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım'da akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.



Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından gözaltına alınan sanık Can Göktuğ Boz, çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

