Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu.

Haberler - DHA 30.11.2021 - 15:37

Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde

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'da 10 Kasım'da samuray kılıcıyla yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.

'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a götürülerek aynı cezaevine konuldu.

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