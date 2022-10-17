Başak Cengiz'in katilinden 'hakaret' şikayeti

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti. Başsavcılık, takipsizlik kararı verdi.

Başak Cengiz'in katilinden 'hakaret' şikayeti

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Mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz, sosyal medya üzerinde yapılan yorumlarda kendisine “hakaret" edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Boz'un şikayeti üzerine Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma sonucunda savcılık, “hakaret" suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiğini kaydetti.

''Hakaret'' içerikli olduğu iddia edilen paylaşımların genel ifadeler içerdiği ve müştekiyi kastettiğine dair bir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı.

CEZASI ONANMIŞTI

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 22 Nisan'da yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Can Göktuğ Boz'a verilen ceza İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

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