Başakşehir, Bundesliga 2'nin gol kralını transfer etti
RAMS Başakşehir, Bundesliga 2'de 22 golle gol kralı olan Alman futbolcu Davie Selke'yi kadrosuna kattı.
RAMS Başakşehir, Hamburg'dan transfer edilen 30 yaşındaki pivot santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Selke, geçen sezon Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) kaydettiği 22 golle en skorer oyuncu unvanının sahibi oldu.
Davie Selke, sergilediği performansla Hamburg'un Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmesinde önemli rol oynadı.
Alman futbolcu, Başakşehir'in birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 6. isim oldu.
İstanbul ekibi yeni sezon öncesinde Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan ve Eldor Shomurodov'u renklerine bağlamıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Bundesliga
- Transfer Dönemi