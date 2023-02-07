Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden depremde yaralananlarla ilgili açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yaralılar gece saatlerinde İstanbul'a getirilmeye başlandı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Depremde yaralanan 11 kişinin tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. Gülden Turan "Deprem bölgesinden 11 ağır durumda hasta getirildi. Kapasitemiz var, daha çok hasta kabulünü sağlayabiliriz." dedi.



"İstanbul'a sevk edilen hastaların, durumu ağır olanlar burada tedavi oluyor. 11 hastamızdan 2'si çocuk." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Gülden Turan, yaralıların durum tedavilerinin devam ettiğini aktardı.