Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün açılıyor

Hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir yatırım. Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Yüzde 5 seviyesinden almış olduğumuz ve bitirdiğimiz metromuz İstanbullulara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



"ZİGANA TÜNELİ'Nİ RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"



Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatının da Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Maalesef CHP zihniyeti sadece İstanbul'da değil. Adana'da, Aydın'da, İzmir'de de var" dedi.



Adanalıların talep ettiğini bu köprüyü de nisan ayı sonuna doğru dört başı mamur bir şekilde açacaklarını belirten Karaismailoğlu, köprünün tamamen yerli ve milli mühendislikle yapıldığını söyledi.



Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni de bitirdiklerini, Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedeflediklerini bildirerek, tünelin 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacağının altını çizdi. Projenin, mevcut yol güzergahını kilometrelerce kısalttığını, kışın zorlu koşullarını tarihe gömdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu tür yapılar artık Türkiye'de biraz sıradan işler olmaya başladı. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü altyapı gerekiyor" şeklinde konuştu.

