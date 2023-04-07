Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yarın açılıyor

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgenin Yunanistan ve 3 tane Hollanda büyüklüğünde olduğunu belirtti.



Deprem bölgesi sorumluluk ağında bulunan yol uzunluğunun 10 bin kilometre olduğunu, bunun sadece yüzde 2'sinin depremden etkilendiğini kaydeden Karaismailoğlu, yolların çoğunun 20 yıl öncesinde yapılan eski yapılar olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan bütün yapıların olabilecek depremlerin getirdiği yükü kaldırabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.



Hatay Havalimanı'nın yardım uçuşlarına açık olduğunu aktaran Karaismailoğlu, gelecek aydan sonra kalıcı projeyi yapacaklarını söyledi.



Bakan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaşanan gelişmeler sonrasında mobil operatörlere uyarıları yaptıklarını ve gerekli cezaları verdiklerini ifade ederek, operatörlerin savunmalarını yaptığını, şirketlerin daha dirençli kalıcı iletişim üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.



"İKİ BUÇUK YILDA BİTİRDİK"



Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yüzde 5 ilerleme seviyesinde devraldıklarının altını çizerek, "İki buçuk yılda bitirdik. Yüzde yüzü ile tamamladık. Burası 6,2 kilometre uzunluğunda. 4 istasyon var. Başakşehir Metrokent'ten başlıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor.