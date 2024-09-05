Başakşehir TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, alev alev yandı.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edirne istikametine giden otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobilin sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, yangın kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra alev alev yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Diyabet cihazında geri ödeme sorunu: SGK sadece 20 TL'sini karşılıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz”

Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz”

Bahçelievler'de iki ayrı silahlı saldırı olayında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Bahçelievler'de iki ayrı silahlı saldırı olayında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Takip ettikleri kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altını çaldılar

Takip ettikleri kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altını çaldılar

Otomobil, kamyonun altına girdi; 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralandı

Otomobil, kamyonun altına girdi; 2 kardeş öldü, 8 kişi yaralandı

İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...