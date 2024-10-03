Başakşehir'de 14 katlı binada yangın

Kayabaşı Mahallesi'nde sitede içerisinde bulunan 14 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.



Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.



İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.