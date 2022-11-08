Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. 4 katlı binadaki işçiler tahliye edildi. Üst katlara sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada büyük çapta hasar oluştu.

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın

'de ayakkabı üretimi yapılan 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi 18. Blok'ta bulunan 4 katlı ve bin 600 metrekare alana sahip ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde yangın - 1

İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binadaki işçiler tahliye edilirken, üst katlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

dolayısıyla binada büyük çapta hasar meydana geldi.

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