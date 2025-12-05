Başakşehir'de beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Kaza, saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters istikametten gelen hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 6 kişi de yaralandı.



Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.