Başakşehir'de can pazarı! Yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Güvercintepe Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişinde bulunan oto lastik tamirhanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki nalbura sıçradıktan sonra üst katlara sirayet etti. Apartmanın önünde park halindeki bir kamyonet de yandı.



Binayı saran alevler nedeniyle 15 kişi, evlerinde mahsur kaldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.



İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangında 2 işyeri, 2 daire ve 1 kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi.