Başakşehir'de elektrikli araçta yangın: Bina tahliye edildi

Yangın, saat 04.30 sıralarında Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde bulunan sitenin otoparkında çıkıt. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın olduğu sitenin kapalı otoparkında park halindeki elektrikli araçtan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



SİTE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlileri, sitede oturan vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.