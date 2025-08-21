Başakşehir'de feci kaza: Kamyonet kaldırımda bekleyenlere çarptı
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce sitenin duvarına ardından da kaldırımda bekleyen dördü çocuk beş kişiye çarptı. Kazada, yaralanan beş kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Başakşehir'de R.K. idaresindeki kapalı kasa kamyonet sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç önce sitenin bahçe duvarına çarptı ardından da kaldırımda bekleyen Neriman D.(38),Melek B.(11),Deniz Y.(11),Zennure K.(15) ve Seyhanur T.(13)’ye çarptı.
Kamyonet ise site girişindeki bariyere çarparak durabildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan dördü çocuk beş kişiyi ambulanslarla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürdü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü R.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
