Başakşehir'de feci kaza: Kamyonet kaldırımda bekleyenlere çarptı

İstanbul Başakşehir'de R.K. idaresindeki kapalı kasa kamyonet sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç önce sitenin bahçe duvarına çarptı ardından da kaldırımda bekleyen Neriman D.(38),Melek B.(11),Deniz Y.(11),Zennure K.(15) ve Seyhanur T.(13)’ye çarptı.

Kamyonet ise site girişindeki bariyere çarparak durabildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan dördü çocuk beş kişiyi ambulanslarla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürdü.