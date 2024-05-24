Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı: 5 yaralı

Altınşehir Mahallesi'ndeki Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği lokaline otomatik tabancalarla ateş açıldı.



Saldırıda lokaldeki Ahmet G, Yakup A, Muhammet B, Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

