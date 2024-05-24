Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı: 5 yaralı

Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı: 5 yaralı

Altınşehir Mahallesi'ndeki Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği lokaline otomatik tabancalarla ateş açıldı.

Saldırıda lokaldeki Ahmet G, Yakup A, Muhammet B, Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı: 5 yaralı - 1

Polis ekipleri dernekte detaylı inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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