Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul Başakşehir'de, seyir halindeki İETT otobüsünde yangın paniği yaşandı.
İstanbul'da Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
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