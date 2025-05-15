Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.