İstanbul Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde saat 10.45 sıralarında ara sokaktan caddeye çıkan kamyonet, Savaş Ünal (42) yönetimindeki otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşıdan gelen Ali İhsan Koyuncu yönetimindeki Şahintepe Mahallesi-Yenibosna hattında çalışan İETT otobüsüne çarptı.

Otobüs içindeki 8 yolcu yaralanırken, Ünal aracında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfiaye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Ünal araçtan çıkarıldı.

Kalbi duran Ünal'a olay yerinde kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Ünal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yeniden kalbi duran Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif şekilde yaralanan 8 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücü, kamyoneti olay yerinde bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtığı öğrenildi. İETT şoförü Ali İhsan Koyuncu ise ifadesi alınmak üzere Başakşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kamyonetin yola çıkması ve otomobile çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin de İETT otobüsüne çarpması, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.