Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.

Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı
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Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda İkitelli istikametine giden boş İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı - 1

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 10 metre aşağıdaki bağlantı yoluna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün düştüğü bağlantı yolu trafiğe kapandı. Otobüsü olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, evde otururken eşinin kendisine kazayı vermesi üzerine koşarak bölgeye geldiğini söyledi.

Sürücü kursunda iki yıl ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını anlatan Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını öne sürdü.

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