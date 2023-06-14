Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 10 metre aşağıdaki bağlantı yoluna düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Otobüsün düştüğü bağlantı yolu trafiğe kapandı. Otobüsü olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.



Öte yandan, olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, evde otururken eşinin kendisine kazayı haber vermesi üzerine koşarak bölgeye geldiğini söyledi.



Sürücü kursunda iki yıl ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını anlatan Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını öne sürdü.

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