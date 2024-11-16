Başakşehir'de ilginç hırsızlık: Anneleri başında bekledi, çocuklar çaldı

İstanbul Başakşehir'de bir züccaciye mağazası önünde bulunan kavanoz kapakları çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken hırsızlığın, iki küçük çocuk tarafından annelerinin talimatıyla yapıldığı görüldü.

Başakşehir'de ilginç hırsızlık: Anneleri başında bekledi, çocuklar çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de meydana geldi.

İddiaya göre bir züccaciye mağazası önünde bulunan kavanoz kapakları, annenin iki çocuğunu yönlendirmesiyle çalındı.

anı işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, bir kadının iki çocuğu kavanoz kapaklarının başına yolladığı ve hırsızlık yaptırdığı, sonrasında beraberce yürüyerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

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