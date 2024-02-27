Başakşehir’de iş insanı cinayeti: Eşi mi azmettirdi?

İstanbul Kapalıçarşı’da saat ve aksesuar ticareti yapan 34 yaşındaki Abdülkadir Altuğrul 3 Ocak'ta Başakşehir’de yaşadığı sitenin otoparkında aracının bagajına elindeki paketleri koyduğu sırada medikal maskeli, şapkalı bir kişi tarafından ensesinden iki kurşunla vurularak öldürüldü.



Cinayet sonrası güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis tetiği çeken ismi belirledi. Cinayetle ilgili İstanbul ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda tetikçi ve işbirlikçileri yakalandı.



Soruşturmayı derinleştiren polis cinayetle ilgili çarpıcı ayrıntılara da ulaştı.



Cinayeti Altuğrul’un eşi ve çok güvendiği işyeri çalışanının organize ettiği ve cinayetin tetikçilere işletildiği yönünde bulgular var.



Organize cinayet şüphesiyle Altuğrul'un eşi ve yanında çalışan bir kişi de gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli polise ifade verdi.

Emniyetteki işlemelerinin ardından Altuğrul'un eşinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Başakşehir’de iş insanı cinayeti: 7 şüpheli adliyede Haberi Görüntüle