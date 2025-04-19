Başakşehir'de iş merkezinde yangın

Yangın, saat 04.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi, Bodur Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. İş merkezinin giriş katından henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Alevler, iş merkezinin bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokakta park halindeki araçlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, alevlerin sıçradığı apartmanda oturanlar yoğun duman arasında, kendi çabalarıyla binayı tahliye etti. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.



6 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Mahalle sakinlerinin büyük korku ve panik yaşadığı yangında; yangının başladığı bina içerisinde bulunan 6 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bina önünde park halinde bulunan 1 kamyonet ile bir minibüs de yanarak hurda yığınına döndü. Ayrıca, 2 otomobil de binadan koparak düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.