Başakşehir'de itfaiye aracı devrildi: 2 görevli yaralı

Başakşehir'de itfaiye aracı yangına giderken devrildi.



Alınan bilgiye göre, Bağcılar'daki bir yangın ihbarına ekibe destek amaçlı giden itfaiye aracı, Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta devrildi.



Mesai arkadaşları, araçtaki 2 itfaiye erini, camları kırarak kurtardı.



Hafif şekilde yaralanan itfaiye erlerine ambulansta müdahale edildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



Ağır hasar alan araçtaki ekipmanlar itfaiye ekiplerince başka bir vasıtaya nakledildi.