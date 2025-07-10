Başakşehir’de kadın cinayeti: Barışmak bahanesiyle katletti
Başakşehir'de Songül Budak, boşanma aşamasındaki eşi A.B. tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü.
İstanbul Başakşehir'deki cinayet, saat 00.20 sıralarında Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.B. (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Budak’ın (40) evine giderek kendisiyle konuşmak istedi.
Bu sırada A.B, yanında bulunan silahla Budak’a ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Songül Budak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.B’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B, adliyeye sevk edildi.
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