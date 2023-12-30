Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı

İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı.

Ekipler E.A.'nın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığını tespit etti. E.A, bunun üzerine gözaltına alındı.

İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti. E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı. Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı.