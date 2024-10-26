Başakşehir'de kaza: 2 araç çarpıştı, biri takla atarak yan döndü

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zekihan Çevik idaresindeki 34 ZC 0071 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken Cihan Ünal idaresindeki 34 DMS 99 plakalı lüks cip 18. Cadde'den bulvara bağlandı. O esnada 2 otomobil çarpışırken, bir otomobil savruldu.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce refüjde bulunan 3 ağaca vurdu ardından takla atarak yan döndü. 2 ağacı yerinden söken otomobilin içindeki Zekihan Çevik hafif şekilde yaralandı. Çevik kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan diğer sürücü Cihan Ünal ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir süre trafik aksarken kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

