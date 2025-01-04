Başakşehir'de kaza: Ters dönen arabadan yara almadan çıktı

İkitelli'de Atatürk Bulvarı ile Süleyman Dermirel Bulvarının kesiştiği kavşakta ilerleyen Abdulvahap G.A. idaresindeki 58 ACJ 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.



İhbar üzerine kaza yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.



Polis çevrede önlem alırken, kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.



Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.