Başakşehir’de kırmızı ışık ihlali yapan taksi otomobille çarpıştı: 10 yaralı

Başakşehir’de iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen ticari taksi, farklı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etsiyle araçlar savrulurken ticari takside 7, otomobilde ise 3 olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Başakşehir’de kırmızı ışık ihlali yapan taksi otomobille çarpıştı: 10 yaralı

Saat 23.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki ticari taksi kırmızı ışıkta geçince Atatürk Bulvarı’ndan gelen M.A.’nın kontrolündeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.


10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Ticari takside şoför dahil 7 kişi yaralanırken otomobilde ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol, belediye ekiplerinin kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Ekipler kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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