Başakşehir'de komşuların park yeri kavgası

İstanbul Başakşehir'de bir sitede, komşular arasında park kavgası çıktı. Komşulardan biri, girişteki bahçe aydınlatmasını sökerek karşısındakinin kafasına vurdu.

Başakşehir'de komşuların park yeri kavgası

'un Başakşehir ilçesinde park alanları yüzünden uzun süredir tartışan iki komşu, yine aynı mesele nedeniyle kavga etti.

Kavgaya, iki komşunun yakınları da karışınca olay daha da büyüdü.

İki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KOMŞUSUNUN KAFASINA YERİNDEN SÖKTÜĞÜ SÜS LAMBASIYLA VURDU

Bir kişi, site girişinde bulunan bahçe aydınlatmasını yerinden sökerek kavga ettiği komşusunun kafasına vurdu.

Tarafları diğer vatandaşlar sakinleştirdi. Kafasına lambayla vurulan adam hafif şekilde yaralandı.

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