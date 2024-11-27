Başakşehir'de korku dolu anlar: Binanın çatısı bir anda alev aldı

Güvercintepe Mahallesi Gülay Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri can havliyle kendilerini sokağa atarken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de sokakta önlemi alarak sokağı güvenlik şeridi ile kapattı.



Yangını görüp itfaiyeye ihbarda bulunan Diyar Demir, "İş yerindeydim, çalışıyordum. Çatıdan duman çıkıyordu, hemen itfaiyeye haber verdik. Yangın çok kötüydü, her yer duman oldu. Apartmanda olanlar vardı, çıktılar. Yan binaya sıçrıyordu, hemen söndürdüler." dedi.