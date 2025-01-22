Başakşehir'de korku dolu anlar: Elektrik telleri bomba gibi patladı

İstanbul Başakşehir'de elektrik telleri, yaşanan kısa devre nedeniyle bomba gibi patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken korku dolu anlar yaşadı.

Başakşehir'de korku dolu anlar: Elektrik telleri bomba gibi patladı

'un İlçesi Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde elektrik kablolarında gerçekleşen kısa devre nedeniyle patlamalar gerçekleşti.

Bomba gibi patlayan kabloları gören vatandaşlar panik yaşarken ihbar üzerine bölgeye elektrik ekipleri sevk edildi.

anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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