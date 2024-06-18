Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi, gözaltına alındı.

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.

Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında - 1

Ekipler söz konusu kişiyi ikna etmeye yönelik çalışma yürüttü.

Tartıştığı eşini evden atmasının ardından 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını alıkoyduğu belirlenen N.F., polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Düzenlenen operasyonla N.F. gözaltına alındı. Çocuklar, anneleriyle birlikte ambulansa götürüldü.

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