Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkında pusu kurdu

İstanbul Başakşehir’de bir iş insanı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkında pusu kurdu

Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi.

Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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