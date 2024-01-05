Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkında pusu kurdu

Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi.

Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.