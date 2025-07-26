Başakşehir'de korkutan fabrika yangını

İstanbul Başakşehir'de bir fabrikada yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'de korkutan fabrika yangını

Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak’taki madeni eşya üretimi yapan 3 katlı fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı.

Fabrikanın ikinci katında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın üçüncü kata da sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın yanındaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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