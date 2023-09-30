Başakşehir'de levye ile açamayınca araç ile girdiler

Başakşehir’de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.



Plakasız panelvan araçla sitenin altında elektrik malzemeleri satan işyerine gelen hırsızlar, iş yerinin kapılasını levye ile kırmak istedi.



Uzun süre kapıyı kıramayan hırsızlar kapıyı açamayınca geldikleri araç ile içeri daldı.

O sırada iş yerinin bulunduğu sitenin güvenlikleri hırsızları fark etti. Görevliler şüphelilere bağırarak tepki gösterirken hırsızlar güvenliğe aldırmadan soyguna devam etti.

