Başakşehir'de levye ile açamayınca araç ile girdiler

İstanbul Başakşehir'de bir iş yerini soymak isteyen 4 kişi, levye ile kapıyı kıramayınca içeriye araçla daldı.

Başakşehir'de levye ile açamayınca araç ile girdiler

Başakşehir’de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Plakasız panelvan araçla sitenin altında elektrik malzemeleri satan işyerine gelen hırsızlar, iş yerinin kapılasını levye ile kırmak istedi.

Uzun süre kapıyı kıramayan hırsızlar kapıyı açamayınca geldikleri araç ile içeri daldı.

O sırada iş yerinin bulunduğu sitenin güvenlikleri hırsızları fark etti. Görevliler şüphelilere bağırarak tepki gösterirken hırsızlar güvenliğe aldırmadan soyguna devam etti.

Başakşehir'de levye ile açamayınca araç ile girdiler - 1

Bir güvenlik görevlisinin olay yerine gidip aracı yumruklaması üzerine korkan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...