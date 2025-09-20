Başakşehir'de makas kazası: Bir yaralı

İstanbul Başakşehir'de makas atan otomobil kontrolden çıktı. Otomobil, o esnada yolda seyreden otobüslere çarptı.

İstanbul'da makas atan otomobil kazaya neden oldu.

Olay, dün gece Başakşehir'de meydana geldi.

İddiaya göre otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki iki İETT otobüsüne çarptı.
Kazada sürücünün yanındaki eşi yaralandı.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüslerde ise hasar oluştu.

