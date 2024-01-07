Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi öldü.

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Arnavutköy yönüne ilerleyen otomobil, karşı şeride geçerek diğer bir araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Enes Durukan ve Mehmet Bülbül kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Emin Bülbül ve Sudenaz Bülbül de kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...