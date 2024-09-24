Başakşehir’de oğluna şiddet uygulayan babaya gözaltı

Başakşehir’de ders çalışırken bir testi hızlı çözdü diye oğluna şiddet uygulayan baba cep telefonu ile görüntülenince gözaltına alındı, oğlu ise koruma altına alındı.

Başakşehir’de oğluna şiddet uygulayan babaya gözaltı

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişinin küçük bir çocuğu darp ettiği ihbarını alan polis, adrese gitti. Baba C.O'nun soru kitapçığından test çözen oğlunu, soruları hızlı bitirdiğine inanmadığı için darp ettiğini belirlendi. Polis C.O.’yu gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Darp edilen B.T.O. ise korumaya alındı. Öte yandan B.T.O.’nun darp edildiği anlar komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde C.O.’nun oğlunu tokatlaması yer aldı.

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