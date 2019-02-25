İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü.
İtfaiye ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Başakşehir'de okulun istinat duvarı çöktü
DHATürkiye
İstanbul Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü.