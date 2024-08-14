Başakşehir'de ot yangını: Geniş alana yayıldı

İkitelli OSB Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Başakşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.