Başakşehir'de ot yangını: Geniş alana yayıldı

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir 5.Etap'ta otluk alanda çıkan yangın ağaçların bulunduğu bölüme sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısmen kontrol altına alındı.

Başakşehir'de ot yangını: Geniş alana yayıldı
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İkitelli OSB Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de ot yangını: Geniş alana yayıldı - 1

Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve içinde hurda araçların bulunduğu bölgeye de sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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