Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

İstanbul Başakşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 21.04.2022 - 13:21

Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

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'de bir araç, TIR'ın altına girdi.

Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı TIR'a, arkasından gelen otomobil çarptı.

Otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklendi. Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Koçali'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

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