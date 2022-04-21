Başakşehir'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Haberler - DHA 21.04.2022 - 13:21
İstanbul Başakşehir'de bir araç, TIR'ın altına girdi.
Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı TIR'a, arkasından gelen otomobil çarptı.
Otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklendi. Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Koçali'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
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