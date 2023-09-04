Başakşehir’de plakasız ve sahipsiz otomobilde yangın

Başakşehir’de dün sabah saat 04.00 sıralarında park halindeki bir araçta yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler zaman zaman patlamaların da gerçekleştiği otomobili söndürmek için çalışma yaptı.



Yanan otomobilin yanında kimsenin olmaması nedeniyle polis ekiplerine de haber verildi.



Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen otomobilde plaka olmadığı da öğrenildi.



Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.