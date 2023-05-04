Başakşehir'de pompalı dehşet: Ateş açıp tehditler savurdu

Başakşehir'de bir şüpheli, pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Sokaktakilere tehditler savuran zanlının, vatandaşlarla yaşadığı boğuşma sırasında tüfeğinin patlaması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Başakşehir'de pompalı dehşet: Ateş açıp tehditler savurdu

  'de, çevreye tehditler savuran şüphelinin elinde bulunan pompalı tüfeğinin, yaşanan boğuşma sırasında patlaması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Ispartakule'de, akşam saatlerinde bir binanın önüne gelen zanlı, elindeki pompalı tüfekle çevreye ateş açıp tehditler savurdu.

Zaman zaman "Kabadayı burada" şeklinde bağıran şüpheliyi gören iki vatandaş, duruma müdahale etmeye çalıştı.

Başakşehir'de pompalı dehşet: Ateş açıp tehditler savurdu - 1

Bu sırada pompalı tüfek ateş alırken, boğuşma yaşandı. Vatandaşlar, zanlının tüfeğini güçlükle alabildi.

Başakşehir'de pompalı dehşet: Ateş açıp tehditler savurdu - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşanan olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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