Başakşehir'de pompalı dehşet: Ateş açıp tehditler savurdu

İstanbul Başakşehir'de, çevreye tehditler savuran şüphelinin elinde bulunan pompalı tüfeğinin, yaşanan boğuşma sırasında patlaması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Ispartakule'de, akşam saatlerinde bir binanın önüne gelen zanlı, elindeki pompalı tüfekle çevreye ateş açıp tehditler savurdu.



Zaman zaman "Kabadayı burada" şeklinde bağıran şüpheliyi gören iki vatandaş, duruma müdahale etmeye çalıştı.



Bu sırada pompalı tüfek ateş alırken, boğuşma yaşandı. Vatandaşlar, zanlının tüfeğini güçlükle alabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.



Yaşanan olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.