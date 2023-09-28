Başakşehir'de sahte polislere gözaltı

Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi Yalçın Sokak'ta polise başvuran H.E.N. sabaha karşı evine gelen ve polis olduklarını söyleyen kişilerin kendisini yaraladığını ve ziynet eşyaları ile cep telefonunu gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.



Sabaha karşı 04.30'da meydana gelen olayın ardından polise ifade veren H.E.N., evde ailesiyle yaşadığını söyleyerek "Sabaha karşı kapı çalındı. Kim o diye sorduğumuzda polis olduklarını söylediler." dedi.



Yüzlerinde cerrahi maske olduğunu dile getiren mağdur, "İçeri girdikten sonra bana silah gösterip para ve altınların yerini sordular. Evde bulunan 5 adet toplam 50 bin lira değerinde bilezik, 35 bin lira para ve 3 adet cep telefonunu aldılar." dedi.



MAĞDURU POMPALI TÜFEKLE VURUP YARALAMIŞLAR



Evden ayrılırken onlara doğru yöneldiğini anlatan mağdur H.E.N. "Bana doğru pompalı tüfekle ateş açtılar. Saçmalar göğüs kısmıma isabet etti. Bizi öldürecekler diye çok korktuk." şeklinde konuştu.



3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin beyaz renkte bir otomobille olay yerine gelip aynı araçla ayrıldıkları belirlendi. Otomobilin izini süren polis ekipleri şüpheliler Berktan C.(22), Mahsum P.(23) ve Umutcan Ç.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 polis yeleği, 2 polis kepi ve 2 kelepçe bulundu. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin