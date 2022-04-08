Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki boru kelepçesi üretimi yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.



Bu arada, dumandan etkilenen iş yeri çalışanına ambulansta müdahale edildi.



Yangının sigara izmaritinden çıktığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını bu yönde yürütüyor.