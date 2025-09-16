Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul İkitelli'de bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı çinko kaplama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...